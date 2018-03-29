Межбанк: доллар повысился к 26,54 на дефиците предложения и покупках импортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 8,89 коп., на торгах четверга потерял 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,5435 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 марта с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.

Довольно рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар сузил спред к 26,45/26,47, по сути, не изменившись в цене, однако спустя 15 минут инициировал динамичный рост, оказавшись на цифре 26,53/26,57 UAH/USD. Приблизительно в это время, как и накануне, с «разведкой» на межбанке появились представители НБУ. Меж тем, убедившись, что «разведка» не сменилась интервенцией, «американец» пролонгировал рост, оказавшись к 10.40 на цифре 26,54/26,57 UAH/USD. Очевидно, с этого часа НБУ начал постепенно продавать СКВ уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Это остановило рост цен СКВ, а с 11.12 стартовало их снижение. Вначале к 26,54/26,56, а спустя 25 минут, на 11.37 до 26,53/26,56 UAH/USD.

Откат набирал силу, и пополудни, на 12.12 доллар успел просесть к 26,50/26,52, а на 12.36 – до 26,48/26,52 UAH/USD. Вскоре стало известно, что регулятор удвоил объем интервенций по сравнению со средой, продав около $32,0 млн. в общей сложности по 26,52 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.02 Киева на фоне курса 26,47/26,49 UAH/USD.

В это же время НБУ тоже покинул рынок, перестав контролировать его, вызвав симметричное расширение спреда до 26,46/26,50 UAH/USD.

Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.

На цифре 26,46/26,50 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,4600/ 26,5000

евро – 32,6348/ 32,6816

российский рубль – 0,4596 / 0,4601

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2307/ 1,2309

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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