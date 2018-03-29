Ford разработает обмен информацией между машинами на базе блокчейна

Ford разрабатывает систему обмена информацией между транспортными средствами концерна на основе блокчейн-технологий. Об этом стало известно из патентной заявки, которая поступила в Ведомство по товарным знакам США.

В документе отмечается, что рабочее название технологии — «сотрудничество между транспортными средствами для регулирования трафика», и основной задачей системы на первом этапе разработки станет информация для уменьшения пробок.

«Система будет временно разрешать отдельным транспортным средствам повышать скорость при нахождении в менее загруженных рядах, а также вливаться в поток и свободно проезжать по мере необходимости», — отмечается в заявке. «Другие участники потока будут добровольно занимать более медленные ряды, чтобы позволить машинам потребителей выйти на их полосу при необходимости».

На втором этапе разработки Ford планирует усложнить систему — для этого они создадут «биржу времени», где водители смогут использовать различное количество токенов в зависимости от степени нужды.

«Время, отведенное на выполнение запроса потребительского транспортного средства, основано на количестве потраченных токенов CMMP. Например, водитель, который опаздывает на важную встречу, может попросить другие транспортные средства пропускать его в течение 10 минут на определенной дороге или шоссе за 60 токенов CMMP — по курсу 10 секунд за токен», — говорится в описании патента.