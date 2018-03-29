День финансов, 29 марта: ликвидация налоговых инспекций, штрафы за парковку, еще одна справка для водительских прав

Четверг, 29 марта был богат на новости, которые интересны, в первую очередь, владельцам авто:

Еще одна справка для получения водительских прав. Водителям придумали новую бумажку для получения прав. МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения занимаются разработкой введения медико-психологического оценивания при получении водительских прав.

Новые правила парковки: наказания и штрафы. Со второго полугодия 2018 года водители и автовладельцы будут жить уже по новым правилам парковки. Так, кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, принятый закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности. Что нового ожидает автолюбителей, читайте тут.

В какой стране выгодно купить б\\у автомобиль. В 2017 году украинцы

ввезли в нашу страну почти 60 тысяч б/у автомобилей из других стран, что примерно втрое больше, чем годом назад.

Renault и Nissan задумались о слиянии. Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии. Речь идет о создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией. Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежит 15%-ная доля во французском автопроизводителе.

В Украине появился еще один автопроизводитель. Еще одна компания в Украине начала собирать автомобили. К собственному производству специализированной коммунальной техники на шасси МАЗ приступила компания «Альфатекс» из Кременчуга.

Другие немаловажные новости:

В Украине не станет налоговых инспекций. Кабинет министров Украины начал первый этап структурной реорганизации ГФС, в ходе которого районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах.

Минюст готовит принудительное взыскание денег с Газпрома. Министр юстиции Петренко убежден, что “у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время”.