Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов

Продолжительный сбой мессенджера Telegram 29 марта дал мошенникам заработать на этом около 30 тысяч долларов.

Мошенники использовали технологию социальной инженерии. Они создали поддельный аккаунт и анонсировали “раздачу” криптовалют.

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Фейковый профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за продолжительный сбой. Твит с текстом: “Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке” был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя.

Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Мошенникам удалось собрать 27,8 тысячи долларов в денежном эквиваленте.