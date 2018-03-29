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Объявлены первые тендеры по ж/д экспрессу в Борисполь

Объявлены первые тендеры по ж/д экспрессу в Борисполь

Укрзализныця через свой региональный филиал «Юго-западная железная дорога» объявила два тендера в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,67 млн грн, разбит на два лота. Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн. В рамках второго лота Укрзализныця хочет закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,67 млн грн. Конечный срок выполнения работ – 31 октября 2018 года.

Второй тендер с оценочной ценой 17,02 млн грн предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений со сроком выполнения до 31 августа 2018 года.

По материалам Hubs
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