НБУ продал памятных монет "25 лет независимости Украины" на 2 миллиона

Национальный банк Украины на аукционе по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины” реализовал 14 монет на более 2,0 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«15 марта 2018 года состоялся аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”, на котором Национальный банк предложил для реализации 15 монет. Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Во время аукциона приобретено 14 золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”. Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составляла 150 379 грн, минимальная – 145 379 грн. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила более 2,0 млн грн», – говорится в сообщении.

Весь тираж золотых памятных монет “25 лет независимости Украины” будет реализован на аукционах Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ”. О проведении следующих аукционов Национальный банк Украины и Универсальная товарная биржа “Контрактовый дом УМВБ” будут заблаговременно сообщать на своих официальных сайтах.