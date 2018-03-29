Кабмин усовершенствовал механизм обеспечения жильем военных

Кабинет министров Украины на своем заседании 28 марта принял постановление “Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей“. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Указанное постановление приведено в соответствие с нормами Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2018 год“ в части наименования бюджетной программы, а также она упрощает механизм начисления и получения денежной компенсации семьями погибших и лицам с инвалидностью I–II группы.

В Кабмине считают, что это будет способствовать восстановлению социальной справедливости и обеспечению надлежащего уровня социальной защиты этих лиц. Кроме того, правительство разработало механизм обеспечения жильем участников боевых действий на территории других государств. Он позволит обеспечить жильем некоторые категорий лиц, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей путем выплаты денежной компенсации.