Омелян собирается минимизировать влияние чиновников с помощью блокчейна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о перспективах развития технологии блокчейн в украинской инфраструктуре.

Об этом он сказал на конференции “Blockchain and Bitcoin Conference” в четверг.

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По его словам, один из основных приоритетов Мининфраструктуры – минимизировать влияние чиновников на данные в государственных реестрах и на разрешительные процедуры.

Омелян назвал три основные цели для осуществления перевода всех возможных реестров на блокчейн.

Первая – подключение к технологии блокчейн е-услуг.

“Первые пилотные проекты в этом направлении – это создание реестра автобусных перевозок и перевод реестра на блокчейн с последующим запуском национальной системы бронирования поездок, что позволит защититься от манипуляций изнутри, хакерских атак извне и устранить недобросовестных перевозчиков”, – сказал министр.

Во-вторых, планируется создать реестр инвестиционный проектов, где вся ключевая информация также будет переведена на блокчейн.

И третья цель, которую озвучил Омелян – внедрение элементов штатного расписания в управление отраслью.