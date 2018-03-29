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У украинцев украли шесть лет дешевых авиарейсов - Омелян

У украинцев украли шесть лет дешевых авиарейсов - Омелян

Ирландский лоукостер Ryanair течение шести лет не мог зайти в Украину, поскольку было много спекуляций.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.

“У Украины украли шесть лет дешевых авиаперевозок в угоду одному или нескольким лицам”, – отметил он.

По словам Омеляна, ирландский лоукостер Ryanair хотел зайти в Украину еще в 2012 году, однако было много спекуляций.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

По материалам НВ
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