В Украине должники алиментов впервые приступили к выполнению общественных работ

Двое должников алиментов из Винницкой области в среду, 28 марта, начали работать на базе коммунальных предприятий в качестве санкции за долги перед детьми.

На общественные работы двух винничан есть постановления суда, отметили в Министерстве юстиции.

По словам заместителя министра Светланы Глущенко, по состоянию на 1 марта задолженность одного из должников составила 96 тыс. гривен, второго – 26 тыс. гривен.

Сейчас оба должника трудоустроены коммунальными предприятиями Винницкой области.

Она добавила, что на сейчас суды в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях уже вынесли 123 решение о привлечении злостных неплательщиков алиментов к административной ответственности в виде выполнения должниками общественно полезных работ.

Напомним, в Украине усилили ответственность родителей за долги по выплате алиментов. Если гражданин имеет задолженность по выплате на содержание ребенка более полугода, его могут лишить водительского удостоверения, запретить выезд за границу и присудить общественные работы.

С 6 февраля должники заплатили 160 млн грн алиментов, из них 37 млн грн взыскано по решению суда государственными исполнителями. Причем более 67 тыс. должников запретили выезжать за границу, 63 тыс. ограничили в праве управлять автомобилем, 62 тыс. запретили заниматься охотой. еще 3 тыс. должников направили на общественные работы, а 7 тыс. злостных алиментщиков объявили в розыск.