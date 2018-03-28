День финансов, 28 марта: 205 бриллиантов в посылке, транш на 6,7 млрд, авто на еврономерах бесплатно

В среду, 28 марта, больше всего впечатляли цифры.

Транш на 6,7 млрд евро. Нет, не Украине – Греции. Расщедрился Европейский стабилизационный фонд. Говорят, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло требуемые меры экономии. С учетом этого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM, составляет 46 млрд евро.

Хорошее число 6613. По данным главного сервисного центра МВД, в Украине к 1 марта 2018 было зарегистрировано 6613 электромобилей. Почти 56% из всех украинских электромобилей зарегистрированы в Киеве. Что интересно, 81% электрокаров при этом – Nissan LEAF.

Более 1900. Именно столько, по словам начальника Департамента защиты экономики Игоря Купранца, выявлено уголовных правонарушений в сфере экономики (с другой стороны можете представить, сколько еще не выявлено…). Купранец уверяет, что чаще всего организованные группы направляются по “тяжелым” статьям, связанные с бюджетом и взяточничеством.

205 бриллиантов экспресс-доставкой. В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов. Мы сами сначала такому не поверили, но в ГФС даже предоставили фото. Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Свыше 438,6 млрд грн долга. Заемщики задолжали неплатежеспособным банкам в Украине столь крупную сумму. Как рассказали порталу Finance.ua в ФГВФЛ, 75% этих денег – долги юридических лиц. И абсолютное большинство договоров (до 95%) не обслуживаются, без преувеличения, годами.

Кому работы до 12 часов? В Украине предлагают на 4 дня увеличить отпуск. Кроме того, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать.

Авто на еврономерах бесплатно! Это не акция. Государственная электронная площадка OpenMarket выставила три лота конфискованных авто на еврономерах. В это и сложно поверить, но уверяют, выставленные на лот авто раздают бесплатно. Правда, не все так просто, есть определенные условия.