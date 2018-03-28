Межбанк: доллар подняли спрос импортеров на фоне придержки СКВ продавцами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 0,19 коп., на торгах среды потерял 9,89 коп., оказавшись на уровне 26,4052 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, расширив спред к 26,30/26,35, однако спустя 50 минут, около 10.35, сменив настроение, инициировал рост, оказавшись на цифре 26,34/26,36 UAH/USD. Первый этап долларового роста продолжался до 11.12, когда СКВ консолидировалась на уровне 26,39/26,41 UAH/USD. С этого момента рынок доллара вошел в период относительной стабильности, сопровождаясь равновесием низколиквидных спроса и предложения. В это время, как сообщили игроки, потенциальные покупатели воздерживались от приобретения СКВ по этой цене, а продавцы «придерживали» валюту. Первые надеялись, что нужда в гривне заставит экспортеров уступить, вторые ожидали новостей от Казначейства, которому осталось компенсировать НДС агроэкспортерам на сумму 2,0 млрд. грн., освободив их от необходимости продаж СКВ на межбанке ради гривни.

Нервы сдали у импортеров – с 12.20 они начали приобретать СКВ тотчас вызвав пролонгацию ее роста. Вначале до 26,39/26,42, а спустя 47 минут, до 26,43/26,46 UAH/USD. Полагаю, детонатором покупок стал регулятор, представители которого проявились на рынке, однако проводить интервенции не стали.

К 13.20 цена «американца» выросла до 26,440/26,475, а спустя 2 часа он оказался уже на уровне 26,45/26,49 UAH/USD.

С 16.10 на опустевшем межбанке цена доллара просела к 26,44/26,48 UAH/USD и уже не изменялась до самого закрытия сессии.

На цифре 26,44/26,48 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Курс доллара на межбанке:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,4400/ 26,4800

евро – 32,7776 / 32,7282

российский рубль – 0,4592/ 0,4601

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2343/ 1,2344.

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

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