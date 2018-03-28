В Киеве сорвался тендер на строительство участка метро на Виноградарь

В столице Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» перенесло аукцион по строительству участка Сырецко-Печерской линии (зеленая ветка) городского метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с обустройством электродепо в Подольском районе за 6,32 миллиарда гривен — следует из информации тендерного предложения в системе публичных закупок ProZorro.

Ранее аукцион был назначен на 27 марта, а новая дата, указанная в тендерной документации – 7 мая.

Тендерные предложения от претендентов на получение подряда будут приниматься до 30 марта. Согласно информации, первая заявленная стоимость закупки составляет 6,32 млрд грн с возможностью понижения цены в шаг 0,5%, что составляет 31,6 млн грн.

По информации, обнародованной в системе ProZorro, 1 марта ПАО «Киевметрострой» подало жалобу «на дискриминационные условия тендерной документации и нарушения законодательства в сфере государственных закупок».

На данный момент статус у заявления метростроевцев – «Принято к рассмотрению», а сам же тендер вновь вернулся на стадию «Предоставления предложений».

Как сообщалось, в планах КП «Киевский метрополитен» — строительство участка «подземки» с электродепо в Подольском районе (от станции «Сырец» до станции «Проспект Правды» с двумя станциями («Мостицкая», «Проспект Правды») и участком вилочного ответвления в сторону станции «Виноградарь» (первая очередь строительства).

Код строительных работ — 45221000-2 по ГК 021-2015. Одним из главных критериев определения победителя ранее был указан срок завершения строительных работ за 18 месяцев (полтора года).