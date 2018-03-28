На OpenMarket раздают авто на еврономерах бесплатно - СМИ

Государственная электронная площадка OpenMarket выставила три лота конфискованных авто на “евробляхах”. На сайте госпредприятия “СЕТАМ” указано три немецких иномарки: BMW 320 1996 г. в., Volkswagen Passat 1991 г. в. и Mercedes-Benz Е 220 1996 г. в., пишет УБР.

Эти автомобили конфисковала таможня за контрабанду. Точной статистики конфиската нет, но примерно 300-500 таких авто хранится в западных областях. Об этом сообщил директор площадки Виктор Вишнев.

По его словам, выставленные на лот авто раздают бесплатно. Но просто так эти машины дарить не будут: их нужно растаможить по всем правилам, уплатив пошлину и другие налоги. По подсчетам экспертов самой площадки, растаможка обойдется от 163 тыс. до 222,5 тыс. грн.

За такую же цену можно найти автомобиль на сайтах с объявлениями. По словам Вишнева, таможня выставляет на авто завышенные начисления. Поэтому машины часто не продаются и реализуются бесплатно.

Кроме того, получить авто бесплатно позволят не всем. По закону, подарить имущество можно:

органам госвласти;

учреждениям здравоохранения, образования, соцобеспечения, соцзащиты и пр.;

учреждениям исполнения наказаний;

следственным изоляторам;

военным формированиям;

на благотворительные цели;

для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

То есть в большинстве случаев, растаможку должны будут оплатить госсредствами. Государство заплатит само себе.