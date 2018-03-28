Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 794 0

На OpenMarket раздают авто на еврономерах бесплатно - СМИ

На OpenMarket раздают авто на еврономерах бесплатно - СМИ

Государственная электронная площадка OpenMarket выставила три лота конфискованных авто на “евробляхах”. На сайте госпредприятия “СЕТАМ” указано три немецких иномарки: BMW 320 1996 г. в., Volkswagen Passat 1991 г. в. и Mercedes-Benz Е 220 1996 г. в., пишет УБР.

Эти автомобили конфисковала таможня за контрабанду. Точной статистики конфиската нет, но примерно 300-500 таких авто хранится в западных областях. Об этом сообщил директор площадки Виктор Вишнев.

По его словам, выставленные на лот авто раздают бесплатно. Но просто так эти машины дарить не будут: их нужно растаможить по всем правилам, уплатив пошлину и другие налоги. По подсчетам экспертов самой площадки, растаможка обойдется от 163 тыс. до 222,5 тыс. грн.

За такую же цену можно найти автомобиль на сайтах с объявлениями. По словам Вишнева, таможня выставляет на авто завышенные начисления. Поэтому машины часто не продаются и реализуются бесплатно.

Кроме того, получить авто бесплатно позволят не всем. По закону, подарить имущество можно:

  • органам госвласти;
  • учреждениям здравоохранения, образования, соцобеспечения, соцзащиты и пр.;
  • учреждениям исполнения наказаний;
  • следственным изоляторам;
  • военным формированиям;
  • на благотворительные цели;
  • для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

То есть в большинстве случаев, растаможку должны будут оплатить госсредствами. Государство заплатит само себе.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018