Ликвидирована Межрегиональная таможня ГФС как юрлицо

Кабинет Министров решил ликвидировать Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ГФС) как юридическое лицо публичного права. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни является Государственная фискальная служба. Меры по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.

Также решением правительства предусматривается увеличение количества работников центрального аппарата службы с 1 676 до 2 126 человек. Общее количество сотрудников ГФС составляет 39 052 человек. Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал разделение Государственной фискальной службы на два отдельных юридических лица. Одно будет представлять таможенные органы, а второе – налоговые.