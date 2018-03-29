Nvidia тоже приостановила тестирование самоуправляемых автомобилей

Неделю назад произошло первое в истории смертельное ДТП при участии самоуправляемого автомобиля Uber. Еще тогда мы допускали, что сам по себе инцидент будет иметь далеко идущие последствия и может сильно замедлить развитие технологий автономного вождения. Недавнее видео вызвало очень много вопросов, и мы все еще ждем завершения расследования, но вот сейчас еще одна компания приостановила тестирование самоуправляемых автомобилей – NVIDIA.

В официальном заявлении калифорнийского чипмейкера сказано, что решение временно остановить тесты обусловлено очевидной необходимостью «учиться на инциденте Uber». Весьма примечательно, что NVIDIA приняла это решение не сразу, как Toyota, а только сейчас.

Напомним, несколько дней назад издание NY Times рассказало, что серьезные проблемы у проекта самоуправляемого авто Uber наблюдались еще задолго до аварии – машины слишком часто требовали вмешательства страхующих водителей. Если машины Waymo сами не справляются с ситуацией примерно один раз на 9000 км, то авто Uber не могут проехать без вмешательства водителя, грубо говоря, и 20 км. Кстати, вскоре после инцидента глава Waymo заявил, что самоуправляемый автомобиль его компании наверняка бы справился бы с ситуацией без жертв.

Как бы там ни было, в проектах разработки самоуправляемого автомобиля NVIDIA сотрудничает с множеством автопроизводителей, включая Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo и Tesla. Впрочем, в конце прошлого года ходили слухи о планах Tesla перейти на процессоры Intel вместо чипов NVIDIA.

Более 300 компаний полагаются на платформу NVIDIA Drive в разработке технологий автономного вождения, а в октябре прошлого года производитель видеокарт представил новый суперкомпьютер NVIDIA Pegasus для самоуправляемых автомобилей 5-го уровня, способный выполнять 320 трлн операций в секунду. Никаких сроков возобновления активного развития этого направления NVIDIA, конечно же, пока не называет.