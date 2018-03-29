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За два месяца задолженность жителей Харьковщины за газ выросла на 25%

За два месяца задолженность жителей Харьковщины за газ выросла на 25%

С начала года задолженность жителей Харькова и области за потребленный природный газ возросла на 400 млн грн и по состоянию на 1 марта составила 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба «Харьковгаз Сбыта».

При оплате за газ свыше 80% средств получает оптовый поставщик газа – НАК «Нафтогаз Украины».

Для обеспечения стабильных поставок газа в регион и своевременных расчетов с «Нафтогазом Украины» компания ООО «Харьковгаз Сбыт» вынуждена прибегать к таким мерам, как прекращение газоснабжения должников и взыскание задолженности в судебном порядке.

Сейчас на Харьковщине отключенными от газоснабжения остается около 10 тыс. домовладений. Если после отключения потребитель не рассчитывается за потребленный газ, подается иск в суд. В отдельных случаях проводится принудительное взыскание задолженности государственными исполнительными службами.

По материалам Главком
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