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Ким Чен Ын рассказал, при каких условиях КНДР проведет денуклеаризацию

Ким Чен Ын рассказал, при каких условиях КНДР проведет денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента своего официального пребывания у власти совершил зарубежный визит. С 25 по 28 марта он находился в Пекине, где провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Лидеры стран во время встречи обсудили ситуацию в мире и на Корейском полуострове в частности. Ким Чен Ын в Пекине заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе его страны по снижению напряженности.

“Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности. Сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается в правильном направлении, Пхеньян выступил инициатором, сделав меры по нормализации напряженной ситуации для проведения диалога о мире”, – заявил лидер КНДР.

“Согласно заповедям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, мы будем прилагать активные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. И эта позиция не может измениться”, – добавил Ким Чен Ын.

Кроме того, он в очередной раз заявил о готовности вести диалог с США и встретиться на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом.

По материалам ИТАР-ТАСС
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