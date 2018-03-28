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Всю информацию о парковках столицы уместили в одном коде

Всю информацию о парковках столицы уместили в одном коде

В Киеве парковочным площадкам “Киевтранспарксервиса” присвоен уникальный код, в котором размещена информация о точном адресе, инвентарном номере, режиме работы, тарифе, количестве машиномест, количестве льготных мест для парковки и наличии паркомата. Об том сообщает Сегодня.

Сообщается, что QR-код находится на табличке под знаком парковки. Для сканирования водителю необходимо навести камеру смартфона на уникальный код, после чего произойдет считывание изображения. Среди прочего стало известно о том, что табличками с QR-кодами обустроены площадки центральной зоны и зоны вокруг нее, а впоследствии они появятся и на парковках спальных районов.

Как известно, оплатить парковку на площадках “Киевтранспарксервиса” можно с помощью паркомата либо посредством мобильного приложения, а также с помощью парковочного талона. Таким образом, от услуг парковщиков полностью отказались. В коммунальном предприятии посоветовали водителям немедленно сообщать, если они заметят псевдосотрудников, требующих деньги за парковку.

По материалам УБР
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