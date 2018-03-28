Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 898 0

Нафтогаз отреагировал на решение Берлина по Северному потоку-2

Нафтогаз отреагировал на решение Берлина по Северному потоку-2

“Нафтогаз Украины” раскритиковал решение Германии разрешить строительство российского газопровода “Северный поток-2”. Компания считает разрешение проложить трубопровод в исключительной экономической зоне ФРГ неприятным, но прогнозируемым.

“Германия упорно называет этот проект “исключительно коммерческим”, и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом. Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политического истеблишмента так не считают,— отмечается в сообщении, опубликованном компанией в Facebook. — Мантра об “исключительно коммерческой выгоде”, очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы”.

Также в сообщении отметили, что в “Нафтогазе” считают лучшей защитой Украины и ее союзников завершение реформы газового рынка и пообещали продолжить борьбу.

По материалам Вести
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018