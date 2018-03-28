Нафтогаз отреагировал на решение Берлина по Северному потоку-2

“Нафтогаз Украины” раскритиковал решение Германии разрешить строительство российского газопровода “Северный поток-2”. Компания считает разрешение проложить трубопровод в исключительной экономической зоне ФРГ неприятным, но прогнозируемым.

“Германия упорно называет этот проект “исключительно коммерческим”, и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом. Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политического истеблишмента так не считают,— отмечается в сообщении, опубликованном компанией в Facebook. — Мантра об “исключительно коммерческой выгоде”, очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы”.

Также в сообщении отметили, что в “Нафтогазе” считают лучшей защитой Украины и ее союзников завершение реформы газового рынка и пообещали продолжить борьбу.