Нацполиция раскрыла вдвое больше организованных преступных групп в сфере экономики – вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом во время видеоселекторного совещания сообщил заместитель главы Нацполиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

В частности, он отметил, что внимание сотрудников областных подразделений защиты экономики акцентировано именно на выявлении правонарушений в сфере бюджетных средств и должностных преступлениях.

“Мы очень жестко реагируем, чтобы материалы не лежали без движения длительное время и им уделялось должное внимание”, – отметил Игорь Купранец.

Также он подчеркнул необходимость изучения каждого материала в уголовных процессах, открытых по фактам нарушений в сфере экономики. Контроль со стороны начальников главков полиции на местах совместно с руководителями управлений защиты экономики и следственных подразделений сделает расследования этих правонарушений более эффективным.

Всего, по словам Игоря Купранця, Департаментом защиты экономики выявлено более 1900 уголовных правонарушений в сфере экономики.

Кроме того, на протяжении января-февраля этого года в суд направлены материалы уголовных производств в отношении 20 организованных преступных групп в сфере экономики.

“На сегодняшний день организованные группы направляются по “тяжелым” статьям, которые связаны с бюджетом и взяточничеством. Мы отошли от так называемых “галочних” показателей. Зато больший акцент уделяем бюджетным средствам. Я акцентирую внимание на том, что дела должны идти в суд. В то же время следует определить конкретные сроки, провести ревизию материалов уголовных производств, которые находятся в следствии, чтобы мы могли планировать в дальнейшем окончания расследования этих материалов”, – отметил Игорь Купранец.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев поддержал это предложение, определив двухнедельный срок для проведения ревизии материалов уголовных производств по “экономическим” правонарушениями.