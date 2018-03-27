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Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

Для того, чтобы в Украине состоялась 100%-ая валютная либерализация необходимо обеспечить выполнение стандарта BEPS и введение нулевой декларации.

Об этом в ходе встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

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“Принятие закона о валюте влечет за собой ряд изменений. Среди них BEPS. Это важно – это наше сотрудничество с международными институтами и другими странами по отслеживанию экономических вопросов. А также вопрос нулевой декларации. Эти два нововведения должны заработать, чтобы полноценно могла функционировать валютная либерализация”, – обратил внимание Шимкив.

Напомним, 19 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8152 “О валюте”.

В НБУ заявили, что законопроект “О валюте” обеспечит простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулировании и свободу проведения валютных операций по принципу “разрешено все, что не запрещено законом”.

По материалам УНН
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