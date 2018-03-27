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День финансов, 27 марта: качество продуктов по-новому, старые цены на газ, отказ по дочке "Сбербанка"

День финансов, 27 марта: качество продуктов по-новому, старые цены на газ, отказ по дочке "Сбербанка"

Вторник, 27 марта. Пока исследователи размышляют над необычной ударной волной, которую вызвал запуск ракеты SpaceX, Украину тревожат “волны” другого плана:

Как вырастут ставки по кредитам и депозитам из-за решения НБУ? В Украине уже в ближайший месяц в среднем на 1-2% вырастут ставки по кредитам и депозитам. При этом соотношение роста кредитных и депозитных ставок у каждого банка будет меняться в разных соотношениях, в зависимости от экономики каждого учреждения.

Как будут контролировать качество продуктов? С 4 апреля в Украине начнет работу новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. По словам вице-премьера, новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок.

Будет ли повышена цена на газ для населения? Вопрос о повышении цены на газ для населения отложили еще на два месяца. В частности, правительство планирует продлить до 1 июня 2018 года специальное требование для НАК Нафтогаз Украины и облгазов поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) без изменения текущих цен.

На каких трассах придется раскошелиться? Президент подписал указ о возможности передачи в концессию частным лицам нынешних трасс. Платными могут стать не более 12,5% автотрасс (или 23 570 км). Всего в Украине около 170 тыс. км дорог.

Продадут ли украинскую “дочку” Сбербанка? Национальный банк отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО “Сбербанк” акционерному обществу “Паритет Банк” (Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

По материалам Finance.UA
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