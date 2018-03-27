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Президент уволил членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики

Президент уволил членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики

Президент Петр Порошенко уволил членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

Об этом говорится в указах президента №80 и №81 от 23 марта.

Оба члена НКРЭКУ были уволены в связи с завершением срока, на который они были назначены.

Президент назначил Морозову и Таратуна временными членами НКРЭКУ в декабре 2017 года.

Тогда в указах отмечалось, что они будут работать до назначения новых членов комиссии, которых выберут на конкурсе. Но не более чем на срок в три месяца.

По состоянию на 26 марта новые члены комиссии пока не выбраны, но их список уже отдали на утверждение.

Ранее сообщалось, что заседание НКРЭКУ с 26 марта снова потеряет кворум – большинство голосов действующих членов, необходимое для принятия любых решений регулятора.

Как сообщалось, в конце ноября НКРЭКУ потеряла кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора.

Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и недавно приступила к работе.

Также стало известно, что срок полномочий главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае 2018 года.

По материалам Економічна Правда
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