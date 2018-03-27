Швейцарских роботов научили строить каркасы домов

Инженеры из Швейцарии создали автоматизированную систему для строительства, которая может возводить деревянные конструкции. Чтобы здание было ровным и устойчивым к нагрузкам, все элементы должны быть определенной длины и формы.

Строители, занимающиеся возведением каркасов, должны обладать хорошими навыками работы с инструментами. В общем такая работа – долгий и трудный процесс, требующий участия нескольких человек.

Поэтому роботизированная система может значительно упростить процесс возведения каркасных конструкций.

Эти роботы могут самостоятельно выполнять сразу несколько этапов строительства крупных каркасных конструкций. Перед строительством необходимо создать базовую модель, после чего система разобьет ее на детали нужной формы и длины. Далее роботы берут доски и брусья, пилят их до нужных размеров, фрезеруют, приставляют к нужным местам конструкции и просверливают в них отверстия для крепления. Правда роботы пока не умеют скреплять элементы конструкции между собой.