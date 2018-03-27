Повышение капитала позволит Форвард Банку улучшить экономические нормативы, - Александр Калашников

Увеличение уставного капитала позволит Форвард Банку привести экономические нормативы к требованиям, которые устанавливает Национальный банк Украины. Это снимет вопросы со стороны банковского надзора, хотя в настоящее время банк со значительным запасом выполняет нормативы по ликвидности.

Такое мнение высказал Александр Калашников, директор финансового департамента рейтингового агентства IBI-Rating, комментируя сообщение Форвард Банка об увеличении уставного капитала более чем в два раза.

«Согласно заявления банка, в ближайшее время банк планирует докапитализацию. На первом этапе, который планируется завершить до 01.06.2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. Второй этап банк планирует завершить к 01.08.2018 г. – на 175 млн грн. В результате указанных мероприятий нормативы капитала банка должны прийти к тем значениям, которые устанавливает для банков НБУ», — сказал Калашников.

Он отметил, что текущее нарушение норматива по капиталу полностью связано с формированием резервов, что было вызвано необходимостью приведения финансовой отчетности к новым требованиям НБУ и европейским стандартам, вступившим в действие в текущем году. По словам эксперта, вследствие введения регулятором новых требований, многие банки столкнулись с невыполнением экономических нормативов. Нацбанком была проведена диагностика банковских учреждений, в результате которой были определены и согласованы сроки и алгоритм действий банков по наращиванию капитала.

«Некоторые банки, даже при крайне высокой ликвидности, находятся на пороговом значении адекватности регулятивного капитала (норматив Н2) или его минимального размера (Н1). С учетом планового графика возвращения субдолга (капитал второго уровня), увеличение уставного фонда является инструментом улучшения капитализации. Тем более, что после повышения доходности высоконадежных инструментов (депсертификаты НБУ и ОВГЗ), такие средства можно вполне удачно размещать на внутреннем рынке», — рассказал Калашников.