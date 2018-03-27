С 2019 года в Украине заработает система предоставления финотчетности в э-формате

В первом квартале 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при поддержке международных партнеров запустит систему предоставления финотчетности в э-формате.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

“Руководство НКЦБФР, Проекта USAID «Трансформация финансового сектора в Украине» и Программы технической поддержки по приоритетным направлениям украинского финансового сектора EU-FINSTAR подписали меморандум о взаимопонимании по закупкам и внедрению в Украине системы финансовой отчетности. Международные партнеры Украины, которые оказывают помощь финансовому сектору в процессе внедрения реформ, намерены оказать помощь в процессе закупки такой Системы в соответствии с установленными бизнес-требованиями, а также ее адаптации и внедрения”, – отметили в Нацкомиссии.

Запуск новой системы планируется на 1 квартал 2019 года, поскольку предприятия, представляющие общественный интерес, должны составлять и предоставлять финансовую отчетность органам государственной власти по международным стандартам в едином электронном формате именно с 2019 года.

Новая система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате, и будет базироваться на распространенном в мире стандарте iXBRL.

Ключевыми новациями введения новой системы на украинском рынке являются:

- единое окно предоставления финансовой отчетности финансовым регуляторам,

- высокий уровень автоматизации сбора и обработки финансовой отчетности,

- эффективный и надежный анализ финансовых показателей компаний,

- быстрое выявление ошибок и несоответствий в финансовых отчетах.