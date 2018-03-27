Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 108 0

С 2019 года в Украине заработает система предоставления финотчетности в э-формате

С 2019 года в Украине заработает система предоставления финотчетности в э-формате

В первом квартале 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при поддержке международных партнеров запустит систему предоставления финотчетности в э-формате.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

“Руководство НКЦБФР, Проекта USAID «Трансформация финансового сектора в Украине» и Программы технической поддержки по приоритетным направлениям украинского финансового сектора EU-FINSTAR подписали меморандум о взаимопонимании по закупкам и внедрению в Украине системы финансовой отчетности. Международные партнеры Украины, которые оказывают помощь финансовому сектору в процессе внедрения реформ, намерены оказать помощь в процессе закупки такой Системы в соответствии с установленными бизнес-требованиями, а также ее адаптации и внедрения”, – отметили в Нацкомиссии.

Запуск новой системы планируется на 1 квартал 2019 года, поскольку предприятия, представляющие общественный интерес, должны составлять и предоставлять финансовую отчетность органам государственной власти по международным стандартам в едином электронном формате именно с 2019 года.

Новая система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате, и будет базироваться на распространенном в мире стандарте iXBRL.

Ключевыми новациями введения новой системы на украинском рынке являются:

- единое окно предоставления финансовой отчетности финансовым регуляторам,

- высокий уровень автоматизации сбора и обработки финансовой отчетности,

- эффективный и надежный анализ финансовых показателей компаний,

- быстрое выявление ошибок и несоответствий в финансовых отчетах.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018