По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,347 млн и 59,160 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 42). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 97 активных заявок по доллару на сумму более 118, 507 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 3 00026,2200 – 5 00026,2100 – 37 00026,2000 – 200 00026,2000 – 200 00026,2000 – 200 00026,2000 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1500 – 10 000

26,2000 – 20 000

26,2000 – 500

26,2000 – 10 000

26,2000 – 1 200

26,2000 – 5 000

26,2100 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” -26,2470 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1891 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.