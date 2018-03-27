Межбанк: доллар подняли экспортеры для последующих продаж

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.

Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.

Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.

Резвость «зеленых быков» на ранней сессии межбанка, сопровождаемая низкими оборотами, вызвала закономерное сомнение в «серьезности намерений» играющих на повышение спекулянтов. Складывалось впечатление, что это «шалости» экспортеров, превентивно поднимающих цены перед последующими продажами СКВ.

Вскорости, на 10.30 «текучка» межбанка, констатировавшая появление на рынке продавцов, уронивших цену «американца» до 26,30/26,33 UAH/USD, подтвердила наши подозрения.

К 10.46 тренд на снижение курса безналичного «американца» сохранился – его цена упала стараниями продаж экспортеров к 26,28/26,31 UAH/USD.

Около 11.04, реагируя на появление на рынке системных игроков, котировки безналичного доллара заметно сузили спред: 26,285/26,305 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2900 / 26,3200

евро – 32,7047 / 32,4606

российский рубль – 0,4595/ 0,4606

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2444/ 1,2445

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

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