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Никаких хакеров: в интернете появится новый стандарт безопасности

Никаких хакеров: в интернете появится новый стандарт безопасности

Группа технических инженеров Internet Engineers создала новый стандарт шифрования соединений в интернете, которые будут более устойчивыми к атакам киберпреступников.

Новый стандарт безопасности в интернете назвали Transport Layer Security 1.3, сообщает “Сегодня” со ссылкой на Techcrunch.

По данным издания, IETF – это совокупность инженеров со всего мира, которые сотрудничают в таких стандартах, потратили на создание нового проекта более четырех лет в рамках 28 проектов.

Среди основных изменений, которые появятся: соединение между клиентом и сервером было оптимизировано, теперь оно станет максимально простым, а от этого и более быстрым. Теперь шифрования будут проходить намного раньше, что сведет к минимуму количество незащищенных пересылаемых данных. Кроме того, новый стандарт усложнит хакерам расшифровку, а алгоритм шифрования Legacy, который злоумышленники использовали для взлома, и вовсе удален.

Techcrunch отмечает, что несмотря на все плюсы Transport Layer Security 1.3, пока он не будет очень распространен. Но то, что такая организация, как IETF, его одобрила – это уже первый шаг к успеху, считают разработчики.

По материалам Сегодня
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