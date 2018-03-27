В мае в Украине появится еще один международный аэропорт

Украинский аэропорт «Полтава» готовится к принятию первых международных чартерных рейсов в мае этого года.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий.

«Хотя у нас мало времени – амбициозную задачу запуска первого пассажирского рейса Полтава-Анталия в мае этого года воплощаем в жизнь», – сказал он.

По его словам, уже обсуждены первоочередные ремонты в аэровокзале и на взлетной полосе. Окончательно определено размещение зон прилета и вылета для международных рейсов, а также зоны обслуживания пассажиров внутренних перелетов.

Кроме этого, руководство Полтавской области планирует закупить несколько единиц техники для обслуживания самолетов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу.