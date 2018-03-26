День финансов, 26 марта: Смерть Мавроди, лучшие города для жизни, авиазавод от "Антонова"

Понедельник, 26 марта. Главная новость дня – смерть человека, к которому можно относиться по-разному. О его “финансовых маневрах” слышали не только в странах СНГ, но и далеко за пределами.

Смерть Мавроди. В Москве умер организатор известной финансовой пирамиды «МММ». Человека, который когда-то манипулировал миллиардами, госпитализировали прямо с автобусной остановки. Случайный прохожий вызвал ему «скорую», но спасти Сергея не удалось.

Имеются и более позитивные новости:

УкрАВТО и успехи. Одна из ведущих компаний автомобильного рынка страны – Украинская автомобильная корпорация (УкрАВТО) завершила 2017 год с чистой прибылью в размере 254,7 млн грн, тогда как в 2016 году чистый убыток составил 3,08 млн грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании.

Где в Украине жить хорошо? Украинцы выбирали города, где им лучше всего живется. Создатели опроса предложили оценить качество 22 сфер и услуг в городе от 1 до 5. Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и др.. Города-лидеры опроса тут.

План на 2,6 млрд. Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Говорят, это будет сюрприз для должника.

“Уставший” мост и Шулявка. Стало известно, на когда запланирован старт ремонта Шулявского путепровода. Сейчас в мэрии уже разрабатывают схему движения транспорта на время выполнения работ. Отметим, еще в прошлом году из семи проектов реконструкции аварийного путепровода (частично обрушился в 2017 году) в мэрии выбрали два.

В школу по регистрации. С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту регистрации. При этом зачисление будут проводить в две волны.

Авиазавод от “Антонова”. Госпредприятие Антонов планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года. Уже выделено 2,5 тыс. га земли для строительства завода в городе Таиф. Кроме того, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.