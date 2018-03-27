В Швеции с 2020 года запретят старым дизельным автомобилям въезжать в города

В шведских городах скоро будет разрешено запрещать старые дизельные авто для улучшения окружающей среды и борьбы с загрязнением воздуха. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление правительства Швеции.

С начала 2020 муниципалитетам будет разрешено устанавливать экологические зоны, в которых будут действовать правила относительно движения автомобилей. Въезд в эти зоны будет разрешено “дизелям”, которые соответствуют стандартам Евро 5 и Евро 6, а с 1 июля 2022 движение будет разрешено только авто с Евро 6.

Автомобилям с бензиновыми двигателями будет разрешено въезжать в эти зоны, если они соответствуют стандартам Евро 5.

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Отмечается, что в связи с нововведениями пострадают владельцы 1,3 млн дизельных авто. Лишь в Стокгольме под действие новых правил попадут около 50 тыс. авто.

Горсоветам также будет разрешено создавать отдельную категорию зон с даже более строгим регулированием, в которых будет разрешено движение только электрокарам, автомобилям на топливных элементах и машинах, работающих на природном газе Евро 6.