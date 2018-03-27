Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 32 0

Трекер на зубах поможет следить за калориями, сахаром и спиртом

Трекер на зубах поможет следить за калориями, сахаром и спиртом

Миниатюрный сенсор, который будет располагаться на зубе, позволит хранить информацию о том, сколько калорий, соли, сахара и алкоголя употребляет человек. Этот проект представила исследовательская группа из Отдела биомедицинской инженерии Университета Тафтса.

Размер такого рода зубного датчика составляет всего 2 на 2 миллиметра. Он работает без каких-либо проводов, состоит из трех слоев и анализирует химический состав продуктов, которые попадают в организм человека. Также прибор включает в себя элементы из золота, которые помогают лучше собирать и передавать информацию на устройство — смартфон или компьютер. Подробное описание можно прочитать в журнале Advanced Materials.

Сенсор состоит из трех слоев: центральный работает как губка, и абсорбирует анализируемое вещество; два верхних слоя, представляющих собой квадратные рамки из золотой проволоки, принимают и передают радиосигналы. Изменение солевого состава, содержания сахара или этанола меняет проводимость центрального слоя и, соответственно, частоту и длину излучаемой устройством волны; по этим изменениям алгоритм на мобильном устройстве определяет, какие вещества вошли в контакт с сенсором.

«Умная» наклейка на зуб — не первое устройство, призванное отслеживать поступление в организм питательных веществ. К примеру, в 2014 году разработчики планировали настроить похожий процесс с помощью акустических датчиков и алгоритма, по звуку жевания распознающего тип и количество пищи. Такого рода девайс должен был быть в форме наушника. Как отмечают новые разработчики, их «умная» наклейка намного более компактная и функциональная.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018