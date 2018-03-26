Импортный паритет: почем покупают газ украинцы и жители ЕС

В Украине уже через несколько недель правительство должно принять решение, как пересчитывать тариф на газ. Власти взяли на себя обязательство удерживать цену на уровне импортного паритета, при этом газ на европейском хабе значительно подорожал.

Журналисты сравнили цены на “голубое топливо” в Украине и в некоторых странах ЕС. Так, в Румынии один кубометр обходится в 10,68 грн, в Польше – 14,24 грн, в среднем по ЕС – 19,62 грн, а в Украине – всего 6,9 грн.

По действующей в апреле формуле расчета тарифа на газ стоимость голубого топлива должна увеличиться на 62%. Правда, на данный момент правительство разрабатывает новую методику расчета тарифа, поэтому такого резкого скачка цен, скорее всего, не будет.

Если из тарифа исключат расходы на транспортировку из Дюссельдорфа и изменят расчетный период, то стоимость голубого топлива может вырасти для украинцев на 12-14%. Даже с учетом значительного подорожания в прошлые годы, газ в Украине один из самых дешевых.