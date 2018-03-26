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Фонд гарантирования продлил выплаты вкладчикам банка "Финансы и кредит"

Фонд гарантирования продлил выплаты вкладчикам банка "Финансы и кредит"

С 26 марта 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает осуществлять выплаты возмещения средств вкладчикам АО “Банк “Финансы и Кредит”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что возмещение средств вкладчикам будут осуществляться через отделения банков-агентов Фонда: ПАО АБ “Укргазбанк”, ПАО “Альфа-банк”, ПАО АБ “Пивденный”, ПАОПУМБ”, ПАО КБ “ПРАВЭКС-БАНК”, ПАОТАСКОМБАНК”, АО “ОЩАДБАНК” и другие.

“Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко) незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

По материалам Економічна Правда
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