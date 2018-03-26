НДУ запустил сервис, облегчающий жизнь акционерных обществ

26 марта 2018 года ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ), в рамках внедрения европейских стандартов обслуживания, запустил электронную услугу по формированию реестров собственников ценных бумаг.

Как сообщили порталу Finance.ua в Национальном депозитарии Украины, теперь процедура подачи распоряжения на формирование реестра собственников ценных бумаг занимает несколько минут и доступна 24/7.

Всё, что необходимо клиентам НДУ – иметь электронную подпись и печать, а также зарегистрироваться в клиентском кабинете на сайте https://my.csd.ua .

Для подачи распоряжения достаточно сделать несколько кликов. В обновленном меню находится сервис, который предоставляет возможность заполнить электронную форму распоряжения и отправить её нажатием одной кнопки.

Отметим, стандартная форма распоряжения раньше заполнялась вручную и в бумажной форме отправлялась в Центральный депозитарий почтой или с курьером. В зависимости от местонахождения клиента НДУ и оперативности работы почтовых или курьерских служб подготовка документа, его отправка и ожидание, пока он пройдёт все этапы проверки, могла занимать до полумесяца.

Запуск электронного сервиса 26 марта 2018 года стартует в очень важный период в жизни акционерных обществ. Традиционно в апреле проходят годовые общие собрания акционеров.