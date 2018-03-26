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Какая из стран лидирует по количеству патентов в области блокчейн - Financial Times

Какая из стран лидирует по количеству патентов в области блокчейн - Financial Times

Большинство патентных заявок, связанных с технологией блокчейн, которые поступили во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) в 2017 году, поступили из Китая.

Согласно данным, собранным сотрудниками Thomson Reuters, более половины из 406 патентов в 2017 году принадлежат заявителям из Китая: из этой страны было подано 225 блокчейн-патентов, за ним следует США (91) и Австралия (13).

Количество патентных заявок, связанных с технологией блокчейн, в прошлом году увеличилось в три раза. По словам Алекса Баттесона, редактора из Thomson Reuters:

Компании предпринимают активные действия, чтобы защитить свои разработки в технологии, которая еще далека от массового рынка.

Из топ 10 компаний, которые подали блокчейн-патенты в период с 2012 по 2017 год, шесть являются китайскими, а возглавляет список Beijing Technology Development. Хотя не все патенты заканчиваются созданием продуктов, сами данные имеют большое значение, поскольку они указывают на активность в определенной сфере промышленности и могут создавать барьеры для входа.

Баттесон добавил, что патенты являются важным инструментом для компаний, привлекающих инвестиции. Патенты, связанные с определенной технологией, сигнализируют инвесторам, что «бизнес владеет и может извлечь выгоду из интеллектуальной собственности и не столкнется с вмешательством со стороны других сторон, требующих права собственности».

Китайское правительство также проявляет большой интерес в блокчейн-технологии. Как сообщалось ранее, поддерживаемая правительством Инвестиционная ассоциация Китая приняла активное участие в создании Центра развития блокчейн-технологии.

По материалам Altcoin.info
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