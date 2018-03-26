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Минюст придумал, как взыскать с Газпрома 2,6 миллиарда долларов

Минюст придумал, как взыскать с Газпрома 2,6 миллиарда долларов

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко.

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет.

“Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника”, – отметил Петренко.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
  • По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.
  • Позже стало известно, что “Газпром” подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, в деле о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
По материалам Економічна Правда
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