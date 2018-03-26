Минюст придумал, как взыскать с Газпрома 2,6 миллиарда долларов

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко.

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет.

“Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника”, – отметил Петренко.

Справка Finance.ua:

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.