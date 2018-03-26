На выборах в Зимбабве будет использоваться идентификация по отпечаткам пальцев

Правительство Зимбабве объявило, что подписалo контракт с американской компанией Ipsidy для поставки техники, которая идентифицирует избирателей по отпечаткам пальцев.

Сделано это для того, чтобы исключить дублирование голосующих на будущих выборах в 2018 году, пишет The Next Web.

Аппаратное и программное решение для устранения дублирования, которое будет поставляться компанией Ipsidy, будет включать в себя автоматизированную систему идентификации отпечатков пальцев AFIS. Компания Ipsidy была выбрана после международного тендера на предоставление услуг по публикации бюллетеней для голосования. Контракт был подписан Зимбабвийской избирательной комиссией.

“Мы очень рады тому, что ЦИК Зимбабве выбрала этот вариант среди всех конкурентов в рамках тендера. Эта награда представляет собой признание эффективности и ценности платформы Ipsidy на африканском рынке выборов”, – заявил Томас Сок, главный технический директор Ipsidy.

Компания займется составлением списка избирателей, основываясь на их отпечатках пальцев. Также Ipsidy обеспечит международный стандарт для бюллетеней. Это поможет исключить повторное голосование.

Контракт с Ipsidy подписан через несколько месяцев после того, как экс-президент Роберт Мугабе ушел с должности президента Зимбабве после нескольких десятилетий на этом посту. Ранее Мугабе обвиняли в манипулировании выборами, чтобы остаться на посту президента.