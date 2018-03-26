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Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - премьер-министр

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - премьер-министр

Решение Правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Именно Россия сделала неприемлемые шаги – война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение”, – сказал Гройсман.

“Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее”, – добавил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что сегодня следует строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

“Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал”, – добавил он.

Напомним, Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

По материалам Економічна Правда
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