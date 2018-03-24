Ученые планируют запустить телескоп для исследования планет за пределами Солнечной системы

Европейское космическое агентство (ESA) планирует создать первый в мире космический телескоп ARIEL, который будет предназначен исключительно для изучения атмосфер экзопланет. Проект одобрили 20 марта, а запуск аппарата предварительно назначен на 2028 год. Об этом сообщает журнал Nature.

Сейчас сразу несколько организаций работают над инструментами, которые предназначены для исследования планет за пределами Солнечной системы. В их число входят охотник за экзопланетами TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который принадлежит NASA, а также аппарат CHEOPS (Characterizing Exoplanet Satellite) от агентства ESA, который должен заняться оценкой размеров и плотности планет. Кроме того, в 2014 году утвердили проект Plato, главной целью которого будет определение диаметра и масс планет, похожих на Землю. Однако ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) станет первым телескопом, который будет проводить атмосферные исследования.

ARIEL должен изучить более тысячи известных планетных систем и найти связь между атмосферами небесных тел и объектами, которые их окружают. Например, с помощью телескопа ученые смогут узнать, зависит ли состав газовой оболочки от типа материнской звезды. Исследование планируют проводить с помощью спектрографа, который будет регистрировать спектр планеты во время транзита – прохождения по диску светила. Также прибор попытается уточнить температуру планеты, оценивая изменения потока излучения, которое исходит от звезды, когда небесное тело движется позади.

В число главных целей ARIEL войдут планеты с температурой поверхности выше 350 градусов Цельсия, то есть априори непригодны для известной нам формы жизни. Кроме того, это будут массивные тела, тяжелее Земли в несколько раз.