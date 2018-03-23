НАБУ проводит обыск в банке «Финансовая инициатива» - ФГВФЛ

Сегодня представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали проводить обыск в центральном офисе ОАО «Банк «Финансовая инициатива», который находится в управлении Фонда гарантирования.

Об этом говорится на сайте фонда.

Представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было категорически отказано в допуске Уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства.

Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них Постановления Соломенского районного суда столицы от 16.03.2018 в рамках уголовного производства №12016100000001664, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов. При этом в постановлении нет ни одной ссылки на то, что именно эти действия следует производить в ПАО «Банк «Финансовая инициатива».