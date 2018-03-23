День финансов, 23 марта: Цены от Ryanair, предупреждение от Сноудена, избавление от маршруток

Пятница, 23 марта. Конечно, Ryan! Ну кто его не знает?

В небо с Райаном. Свершилось! Сегодня официально представляли заход Ryanair в Украину. Международные аэропорты “Борисполь” (Киев) и “Львов” уже подписали договоры с ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair. Сам лоукост уже даже успел озвучить цены билетов на авиарейсы. В октябре обещают запустить рейсы по 10 направлениям из Киева, по 5 из Львова. Ryanair также планирует изучить возможность открытия новых баз в Украине и запуска внутренних рейсов.

Кстати, в свою очередь Петр Порошенко сегодня отметил, что приход компании в Украину – знак качества инвестиционного климата.

В продолжение темы об инвестиционном климате, нашей редакции удалось раздобыть полезный обзор сделок слияний и поглощений в Украине за 2017 год, подготовленный компанией KPMG в Украине. Отметим, что крупнейшими сделками 2017 года стали три сделки, стоимость каждой из которых превысила 100 млн долл. США.

О Эдварде, боливаре и других:

Предупреждение Сноудена. Располагаете хотя бы несколькими Bitcoin? Будьте бдительны. Если верить бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, американские спецслужбы сейчас активно следят за блокчейном биткойна с целью идентификации пользователей этой распределённой сети и отслеживания их транзакций.

Миллионы за литовские номера. Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах оштрафовали на 3,7 млн грн за нарушение правил таможенного ввоза автомобиля на территорию Украины.

«Слабый- Сильный боливар». Власти Венесуэлы объявили об очередной девальвации национальной валюты в условиях экономического кризиса и гиперинфляции. С 4 июня венесуэльский боливар будет деноминирован в 1000 раз!. Правительство называет “новую” валюту “сильным боливаром” (bolivar fuerte).

Взялись за маршрутки. Львовский городской совет принял решение и поддержал электронную петицию горожан, в которой жители требовали ликвидировать маршрутки. Данный вид транспорта планируется заменить троллейбусами, автобусами, электроавтобусами.