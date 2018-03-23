Киев оценивает новый маршрут импорта газа из Европы

Укртрансгаз оценит спрос участников газового рынка на мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению Румыния-Украина.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отметим, трубопровод “Транзит-1” является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа в Болгарию.

Долгосрочный контракт на бронирование трубопровода завершился два года назад, и после завершения действия транзитного контракта между Нафтогазом Украины и Газпромом в конце следующего года можно будет выполнять требования европейского законодательства по этому трубопроводу.

Отмечается, что после введения в эксплуатацию трубопроводов TANAP и “Турецкий поток”, а также ожидаемого начала добычи природного газа на шельфе в Румынии, возможность транспортировать природный газ по этому направлению будет иметь стратегическое значение – создаст двусторонний коридор Юг-Север и обеспечит безопасность поставок для Балканского региона.

“Если трубопровод Транзит-1 будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать 5 млрд. куб. м. ежегодно для нужд как украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы через свободные мощности ГТС”, – отметили в компании.