Дойче Банк ДБУ сменил главу набсовета

Дойче Банк ДБУ уволил председателя наблюдательного совета Петера Тильза.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“21 марта акционером принято решение избрать председателем наблюдательного совета Дойче Банка ДБУ Йорга Бонгартца”, – говорится в сообщении.

Йорг Бонгартц является представителем одного акционера – Дойче Банка АГ. Срок, на который он назначен главой набсовета, не определен решением акционера, поэтому применяется срок согласно закону “Об акционерных обществах”.

В течение последних 5 лет господин Бонгартц занимал такие должности: председатель правления, руководитель глобального транзакционного банкинга в России ООО “Дойче Банк”, управляющий директор регионального менеджмента центральной и восточной Европы Дойче Банка Актиенгезельшафт, члена набсовета ООО “Дойче Банк”.