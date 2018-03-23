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Варшава: невыполнение Газпромом решения арбитража негативно повлияет на РФ

Варшава: невыполнение Газпромом решения арбитража негативно повлияет на РФ

Невыполнение Газпромом решения Стокгольмского арбитража по делу с Нафтогазом негативно повлияет на восприятие России со стороны ее партнеров.

Такое мнение в интервью высказал Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

“Если так будет и дальше, это будет означать, что Россия прямо не признает решений цивилизованных регуляторов рынка западного мира… С одной стороны, Россия любит игнорировать невыгодные ей решения, а с другой – хочет удерживать о себе мнение как о надежном партнере для покупателей из Западной Европы. Игнорирование решения Стокгольмского арбитража изменит мнение партнеров относительно надежности России”, – отметил Наимский.

Решение Стокгольмского арбитража по делу Нафтогаза против Газпрома польский чиновник назвал победой украинской компании, отметив, что нужно внимательно следить за тем, как это решение будет выполняться российской стороной.

В конце февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По материалам УКРИНФОРМ
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