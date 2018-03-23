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Украинские пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook

Украинские пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook

Пользователи Facebook из Украины, Германии столкнулись с проблемами в работе социальной сети. Об этом говорится на сайте DownDetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

Согласно карте на сайте, с проблемами в работе Facebook больше всего столкнулись жители Германии – о сбоях сообщили пользователи по почти всей территории страны. В Украине зафиксированы проблемы, в частности, в таких городах, как Киев и Одесса. Также проблемы с Facebook имеются в Греции.

Как говорится на сайте, 47% пользователей сообщают об общем сбое с работой соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу в соцсети и еще в 18% не отображаются картинки.

По материалам УНН
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