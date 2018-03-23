В этом году минимальная зарплата должна быть 4 тыс. гривен - Президент

В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке.

“В этом году экономика подтвердится, минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тысяч гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами”, – подчеркнул Президент.

Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко. “Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов в выплаты”, – добавил он.

Напомним, средняя заработная плата в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тысяч гривен по итогам прошлого года.