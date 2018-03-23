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Порошенко огласил экономические потери от агрессии РФ в Украине

Порошенко огласил экономические потери от агрессии РФ в Украине

В результате агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25% промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов.

Об этом Петр Порошенко сообщил в ходе визита в Волынскую область.

“Начну со статистики, которая дает возможность осознать, из какой пропасти мы все вместе выбрались. Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности”, – отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт, а активы украинских банков за это время снизились почти на 5 млрд долларов.

Порошенко добавил, что эти средства невозможно было вывести из-за захвата казначейств.

“Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это – заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа”, – добавил он.

Отметим, 6 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций (предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц) против 4 банков с российским государственным капиталом: ПАО “Сбербанк”, ПАО “Проминвестбанк”, ПАОВТБ Банк”, ПАО “БМ Банк”.

По материалам РБК-Украина
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